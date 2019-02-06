Alanya'daki sosyal tesisin çevresi asfaltla kaplanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Alanya'da hasta ve hasta yakınlarının barınma ihtiyacını karşılamak için hayata geçirdiği sosyal tesisin çevresindeki caddeler Alanya Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından sıcak asfaltla kaplanıyor.

Alanya Belediyesi, kent merkezinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Alanya'da hasta ve hasta yakınlarının barınma ihtiyacını karşılamak için hayata geçirdiği sosyal tesisi vatandaşların sorunsuz kullanabilmeleri için çevresindeki caddelerde sıcak asfalt çalışması başlattı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Halkımıza hizmet noktasında kurumlar arası işbirliği ve dayanışmayı her alanda sürdürüyoruz. Hedefimiz vatandaşlarımızın kaliteli ve sorunsuz hizmet alabilmelerini sağlamak. Büyükşehir Belediyesine Alanya halkına kazandırdıkları bu tesis için teşekkür ediyorum” dedi.