Alanya'daki tesisler yılbaşını dolu geçirecek

Antalya'nın Alanya ilçesinde kış sezonunda açık tesis oranının yüzde 5 arttığını belirten ALTİD Başkanı Burhan Sili, yılbaşı programları için yoğun talep olduğu belirtti.

Antalya'nın Alanya ilçesin kış sezonu için açık otel sayısı yaz sezonuna göre yüzde 10 iken yüzde 15'e çıktı. Kış sezonunda rezervasyonların geçen yılların üzerinde olduğunu belirten Alanya Turistik Otel İşletmecileri Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, yılbaşı programları içinde yoğun talep olduğunu belirtti. Genel olarak yılbaşı programları çerçevesinde tesislerin dolu olduğunu kaydeden Başkan Sili, yılbaşında tesislerin yüzde 80-90 oranında dolu olduğunu, tesislerin ve mekanların dolu geçireceğini söyledi.

“Yüzde 70 olan doluluk oranı yüzde 80-85'e çıkmış durumda”

Tesislerdeki kış sezonu doluluk oranının ise geçen yıla oranla yüzde 15-20 oranında arttığını belirten Başkan Sili, normal şartlarda yüzde 70 olan doluluk oranlarının yüzde 80-85'lere çıktığını söyledi. Beklentilerin çok üstünde rakamlar olmadığını söyleyen ALTİD Başkanı Sili, “Avrupa'dan gelecek olan misafirlerimiz gelmeye devam ediyorlar. Kış mevsimini Alanya'da geçirmek isteyenler ile birlikte yeni taleplerde var. Yakın destinasyonlardan belirli oranlarda talep söz konusu. 1 gecelik, 2 gecelik, 3 gecelik talepler var. İnsanlar genel olarak kendi evlerinde şehirlerinde geçirmeyi tercih ediyorlar ama daha önce olduğu düzeylerde iç pazardan da talep söz konusu” dedi.