Alanya'dan Karadeniz'e destek

Orta Karadeniz Turizm Paneli'ne katılan Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, “Turizm sektörü ülke genelinde refah seviyesini artırırken bir yandan da bölgesel gelişime önemli katkı sağlamaktadır” dedi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Atakum Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Sheraton Grand Samsun Hotel ve Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği (KATİD) iş birliği ile düzenlenen Orta Karadeniz Turizm Paneli'ne katıldı. 27 Eylül Dünya Turizm Günü'nde yapılan panele konuşmacı olarak katılan sektörün önde gelen isimleri ANEX Turizm Grubu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar, ETS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Özbek, Mercan Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mengü ve ALTİD Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Sili, deneyimlerini paylaşarak bölgede yapılması gereken projeleri değerlendirdi. Panelde öncelikle Orta Karadeniz Bölgesi'nin turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması ve hedef belirlenerek gündem oluşturulması için yapılacak çalışmalar ele alındı.

“Turizm pastasından daha fazla pay almalı”

Başkan Sili, panel sonrası yaptığı değerlendirmede “Bölgesel kalkınmanın belirleyicilerinden olan turizm sektörü ülkemiz genelinde refah seviyesini artırırken bir yandan bölgelere kültürel olarak da katkı sağlamaktadır. Karadeniz coğrafyasının kendine has turizm çeşitliliğiyle dünya turizm pastasından daha fazla pay alması gerektiğine inanmaktayız. Bu anlamda tecrübe ve bilgi birikimimizi aktararak katkı sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.