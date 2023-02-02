Alanya'dan kış ortasında kıskandıran manzara

Yurt genelinde pek çok noktaya kar yağışı gerçekleşirken, Antalya'nın Alanya ilçesinde güneşli havayı görenler deniz keyfi yaşadı.

Türkiye'nin pek çok noktasında kar yağışı gerçekleşti. Antalya'nın Alanya ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı kendisini gösterdi. Yaylar beyaza bürünürken, sahil kesiminde ise güneşli havayı görenler denizin keyfini çıkardı. İlçede hava sıcaklığı 16, deniz suyu sıcaklığı ise 17 derece olarak ölçüldü. Güneşli havayı gören pek çok vatandaşın sahile geldiği görüldü. Vatandaşların bir kısmı sahilde güneşin tadını çıkartırken, bir kısmı ise denize girdi. Ankara'dan ailesi ile ilçeye geldiğini belirten Salih Arık, "Bugün 2 Şubat 2023, Alanya'nın Kleopatra Plajı'ndayız. Ankara'dan geldik. Çocuğum yüzmeyi çok seviyor. Buraya ziyarete geldik, hava da çok güzel. Bu mevsimde Alanya'da denize girilebiliyor. Deniz de çok soğuk değil" dedi.