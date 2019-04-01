İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Alanya'dan Süleyman Seba ve Pascal Nouma'ya da oy çıktı

Yerel seçimlerde Antalya’nın Alanya ilçesi Demirtaş Mahallesi’ndeki 2112 numaralı sandıkta Beşiktaş’ın efsane başkanı Süleyman Seba ve eski futbolcusu Pascal Nouma’ya oy çıktı.

Yerel seçimlerde Antalya'nın Alanya ilçesi Demirtaş Mahallesi'ndeki 2112 numaralı sandıkta Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba ve eski futbolcusu Pascal Nouma'ya oy çıktı. Muratpaşa ilçesinde Merkez Ortaokulunda 2497 nolu sandıkta da Büyükşehir Belediyesi adayları kısmına "BEŞİKTAŞK' yazarak oy kullanılmıştı.



Antalya'da 1 milyon 708 bin seçmenin 5 bin 457 sandıkta oylarını kullanmasının ardından sandıklardan ilginç bir oy pusulası daha çıktı. Muratpaşa ilçesindeki Merkez Ortaokulunda 2497 nolu sandıkta bir seçmenin Büyükşehir Belediyesi adayları kısmına "BEŞİKTAŞK" yazarak oy kullanılması ve oyun sandık kurulu tarafından geçersiz sayılmasının ardından ikinci vaka Alanya'da yaşandı.



Alanya ilçesi Demirtaş Mahallesi'ndeki 2112 numaralı sandıkta bir seçmen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP adayı Muhittin Böcek'e oy kullanırken Alanya Belediye Başkanlığı adayları kısmına “Tek Başkan Süleyman Seba”, Belediye Meclisi oy pusulasına da “Muhtar Pascal Nouma” yazarak oyunu kullandı. Büyükşehir oyu geçerli sayılırken diğer iki oy sandık kurulu tarafından geçersiz sayıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.