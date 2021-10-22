Alanyalı çocuklar, ‘Yaman ve Bal' ile Kızılkule'yi keşfetti

Minik ziyaretçilerini ağırlayan tarihi Kızılkule'de öğrenciler, Alanya Belediyesi Yayınları'nın 17. eseri olan Yaman ve Bal'ın Alanya Macerası-Kızılkule isimli çocuk kitabını okudu. Tarihi Kızılkule, bugün sınıf öğretmeni Ayşe Arı eşliğinde Nezahat Abdullah Doğan İlkokulu 3-C sınıfına ev sahipliği yaptı. Çocuklar hem tarihi kuleyi gezdi hem de yaşayarak ve hissederek öğrendi.

“Alanya Belediyesi'nin eserini olayın geçtiği mekanda okudular”

Tarihi Kızılkule'nin her katını gezen çocuklar, Alanya Belediyesi Yayınları'nın 17. eseri olan Yaman ve Bal'ın Alanya Macerası-Kızılkule isimli çocuk kitabını, kitabın geçtiği mekanda okudu. Minik öğrenciler ve öğretmenleri, Alanya Belediyesi Kültür Müdürlüğü görevlisinin Alanya tarihi ve Kızılkule/Tersane eserleri ile ilgili verdiği bilgiler eşliğinde gezilerini tamamladılar.