Alanyalı iş insanları ALKÜ'ye konuk oldu

16'ıncısı düzenlenen Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) Girişimcilik Günleri kapsamında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ev sahipliğinde Alanya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ALSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Akın Tabaklar, Aydoğan A.Ş. Genel Müdürü Servet Ünlü, ALSİAD Üyesi ve GÜNSU A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Karaman'ın konuşmacı olarak katıldığı “Tecrübe Paylaşımı” konulu konferans düzenlendi.

ALKÜ İşletme Fakültesi Konferans Salonu'nda Turizm Fakültesi ve İşletme Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Uçak, iş insanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

ALKÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Uçak okulda verilen teorik bilgilerin yanında sektör temsilcileri ile öğrencileri buluşturarak aktarılan tecrübeler ile öğrencilerini mezuniyet sonrası sürece de hazırlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Akın Tabaklar İSE ALSİAD'ın kuruluşu, gelişimi ve faaliyetlerinden bahsederek konuşmasına başladı. 50 üye ile bir araya geldiklerini ifade eden Tabaklar, “Kendi bölgemizdeki sorunları genel karar vericiler ile görüşüp onlara sorunlarımızı ileterek ya da Alanya ile ilgili sorunları gündeme getirerek kendi düşüncelerimizi onlara aktarmak vasıtasıyla hem kamuoyuna farkındalık oluşturmak hem de kendi üyelerimizi bilgilendirmek adına girişimde bulunuyoruz” dedi.

Ünlü: “Girişimcilik beceri, ruh, risk ve inovasyon ister”

Servet Ünlü de girişimciliğin ilk özelliğinin inovatif ve yenilikçi olmaktan geçtiğini vurguladı. Girişimciliğin bir ruh ve enerji olduğunu dile getiren Ünlü, “Kitap yazabilecek kadar bilgi sahibi de olsanız dahi girişimcilik ayrı bir şeydir. Girişimcilik bana göre risk alabilmektir. Risk de nedir; bir şeyi başka bir şeye feda edebilmektir. Yani risk almaktan kasıt şudur, sizin şu anda bir yaşam konforunuz var. Ama size bir kapı açılıyor bir işi yapmanız konusunda seçenek sunuluyor. Sizin o an bunu yapabilmeniz için mevcut yaşamınızdan fedakârlık ederek risk almanız gerekmektedir. Kaybetmeyi göze alamadıktan sonra kazanma şansımız yoktur” şeklinde konuştu. Fikrin sermayeden daha önemli olduğunu vurgulan Ünlü, “Para bulma imkânınız her zaman değişik fırsatlarla vardır. Fakat paranız olup iş yapabilme konusunda becerikli değilseniz o paranızı batırma durumunuz olabiliyor” dedi. Okuldaki başarı ile girişimcilikteki başarının doğru orantılı olmadığını belirten Ünlü; “Okul başarısı motivasyon ile ilgilidir. Okul hayatınızda risk yoktur. Çalışırsanız başarılı olursunuz. Ama iş hayatınızdaki başarı becerikli, girişimcilik ruhuna sahip, risk alabilen ve inovasyona açık olabilmenizden geçmektedir” diye konuştu.

Karaman: “Başarısız olmaktan korkmayın”

Hüseyin Karaman, kendi kariyer hikâyesinden bahsederek, öğrencilere bu süreçte yaşayabilecekleri sorunlar ve çözümler hakkında bilgiler verdi. Her girişimin mutlak suretle başarılı olmasının imkânsız olduğunu dile getiren Karaman, bu durumun kişide umutsuzluğa yol açmamasının gerektiğini vurguladı. Karaman, “Her girişim başarılı olmayabiliyor. Tabi moralimizi bozmamamız gerekiyor. Her girişim diyelim ki başarısız oldu; bir sonraki deneme için bize bir şans doğuyor. Hata yapmaktan korkmayın. Hatanın tekrarını yapmaktan çekinin. Eğer hata yapmazsanız zaten öğrenemezsiniz. Bizler iş adamları olarak dönem dönem bazı hatalar yaptık. Sizlere şunu söyleyebilirim. Birikim, bilgi ve cesareti birleştirerek yatırım yapmaya devam etmeniz lazım. Yani öncelikle özgüveniniz çok önemli. Yaşadığınız inişler ve çıkışlar sizleri yıldırmamalı. İkinci olarak şunu söyleyebilirim; aklınıza gelen her şeyi hayata geçirmeden iyi bir fizibilite, iyi bir proje ve araştırma yaptıktan sonra “Bu yapacağım iş ne kadar tutar? Bu bölgeye uygun mudur? Ne zaman yapmalıyım? gibi soruların cevaplarına göre yola çıkmalısınız” diyerek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.