Alanyalı öğrencilerden Mehmetçiğe moral mektubu

Antalya'nın Alanya ilçesinde lise öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerleri desteklemek ve onlara moral vermek amacıyla mektup yazdı. Kağıtlara duygu ve düşüncelerini yazarak askerlerin yanında olduklarını belirten gençler, mektupların PTT aracılığıyla askerlere ulaşmasını sağlayacak.

Demirtaş Çok Programlı Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır güvenliğini korumak, ülkeye yönelik terör tehditlerini bertaraf etmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemek amacıyla etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında öğrenciler, harekatta yer alan askerlerin yanlarında olduklarını hissettirmek için mektup yazdı. Duygu ve düşüncelerini kağıda döken gençler mektuplarını PTT yoluyla harekatta görev alan askerlere iletecek.

“Öğrencilerimizle birlikte askerlerimize mektup yazdık”

Etkinlik hakkında konuşan Okul Müdürü Uğur Aydın, öğrencilere vatan sevgisini aşılamak için böyle bir etkinliğe imza attıklarını aktardı. Müdür Uğur, ”Öğrencilerimize vatan, millet ve bayrak sevgisini kazandıra bilmek adına etkinlik düzenledik. Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerimize moral sağlamak, duygu ve düşüncelerimizi aktarmak istedik. Öğrencilerimizle birlikte askerlerimize mektup yazdık” dedi.

“İnşallah bir an önce sevdiklerine ve ailelerine kavuşurlar”

Lise son sınıf öğrencisi Ufuk Oktan, askerlerin yanında olduklarını belirtti. Oktan,” Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerimize moral vermek için arkadaşlarla mektup yazdık. Askerimizin yanındayız, dualarımız onlarla İnşallah bir önce sevdiklerine ve ailelerine kavuşurlar” diye konuştu.

“Biz Nene Hatun'un torunları Ömer Halis Demir'in kardeşleriyiz”

Öğrenci Derya Aras ise Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek verdiklerini belirterek şunları söyledi: ” Biz onların yanında olamasak ta dualarımız hep onlarla birlikte. Onlar hiç merak etmesinler. Biz Nene Hatun'un torunları Ömer Halis Demir'in kardeşleriyiz. Gözleri arkada kalmasın” ifadelerini kullandı.