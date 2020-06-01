Alanyalılar 2.5 aydır hasret kaldığı denizin tadını çıkardı

Hava sıcaklığı 23, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece ölçüldüğü Antalya'nın Alanya ilçesinde 1 Haziran itibarıyla denize girme yasağının kaldırılmasıyla sahiller dolmaya başladı. Plajlara gelen çok sayıda yerleşik yabancı ve vatandaşlar deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Korona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık 2,5 ay önce getirilen denize girme yasağı, 1 Haziran itibarıyla kaldırıldı. Yasağın bitmesiyle çok sayıda yerleşik yabancı ve vatandaşlar soluğu dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarında aldı. Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının 21, nem oranının yüzde 66 ölçüldüğü ilçedeki plajlarda çok sayıda kişi, denize girerek keyifli vakitler geçirdi. Şezlonglarda güneşlenenler, sahilde yürüyen çiftler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu. Meteoroloji yetkilileri, ilçede güneşli havanın yarın yerini yağışa bırakacağı belirtildi.

“Denizin mavisine hasret kalmıştık”

Deniz keyfi yapmak için sahile gelen Muhammet Elmas, uzun süredir deniz hasret kaldıklarını söyledi. Elmas, “Uzun süredir 1 Haziran'ı bekliyorduk ve beklenen gün geldi. Sahil çok güzel, insanlar evlerinde baya sıkılmışlardır gerçekten. Hayatın yavaş yavaş normale dönmesi çok güzel bir duydu. Uzun süredir denizi göremiyorduk. Denizin mavisine bile hasret kalmıştık. Bundan sonrada inşallah her gün gelebiliriz” dedi.