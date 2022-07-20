Alanya'nın batı mahallelerinde ulaşım konforu artıyor

Alanya'nın Konaklı Mahallesi Ketenlik Mevkiinde yapımına başlanan 5 kilometrelik sıcak asfalt çalışmalarını takip eden Başkan Yücel, yolun kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kentin Batı bölgesinde devam eden yatırımlarını yerinde inceledi. Vatandaşların ulaşım konforunu artırmak maksadıyla Toslak-Ketenlik mevkiinde 5 kilometrelik asfalt çalışmasının startını veren Başkan Yücel, çalışmaların kısa sürede bitirileceğini belirtti. Çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Yücel, “Fen İşleri Müdürlüğümüz Konaklı-Toslak arasındaki 5 kilometrelik kısımda Ketenlik Mevkii'ndeki yolda sıcak asfalt çalışmasına başladılar. Pazartesi günü itibariyle başlayan çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlayıp vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. Aynı zamanda Konaklı Pamukyeri ve Payallar'da meşhur Çamur Yol olarak bilinen Payalır Caddesi'nde de alt ve üst yapı çalışmalarını tamamladık. Sıcak asfaltını döktük” dedi.

"Çalışmalarımız Türkler, İncekum, Avsallar ve Okurcalar'a doğru devam edecek"

Konaklı'daki çalışmaların tamamlanmasının ardından çalışmaların Batı bölgelerinde devam edeceğini söyleyen Başkan Yücel, “Buradaki çalışmalar bittikten sonra Türkler, İncekum, Avsallar, Okurcalar mahallelerine doğru ekiplerimiz çalışmalarını sürdürecek. Yapımı öncelikli olan projeler bölgemizde tek tek hayata geçecek. Bölgemizi konforlu, güzel yollarla buluşturacağız. Bölgeye yıllarca hizmet verebilecek en iyi yolları yapmaya çalışıyoruz. Şimdiden tüm bölgelerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.