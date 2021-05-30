Alanya'nın Çıplaklı Mahallesi Oba Çarşamba Caddesi'ne bağlanıyor

Kestel, Demirtaş ve Mahmutlar Mahallesi'nde imar yolu açma çalışmasına hız veren Alanya Belediyesi, yeni bir imar yolu çalışmasını da Çıplaklı ve Oba Mahallesi'nde başlattı.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde imar yollarını açmak için başlattığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Ekipler Demirtaş, Mahmutlar ve Kestel Mahallesi'nden sonra Çıplaklı Mahallesini kuzeyden Oba Çarşamba Caddesi'ne bağlayacak olan 20 metre genişliğindeki imar yolunu açmak için çalışma başlattı. Çok sayıda iş makinesi ve kamyon ile başlatılan çalışmada, bir yandan dolgu hafriyatı yapılırken diğer yandan yol alanı hazırlanıyor.

Bölgedeki üçüncü imar yolu çalışması

Bölgeye Hayri Doğan Caddesi ve Portakal Caddesi'nden sonra üçüncü imar yolunu kazandıracaklarını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Çıplaklı ve Oba'yı bağlayacak olan yolun bölgenin gelişimine büyük katkı sağlayacağını söyledi. Çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını kaydeden Başkan Yücel, “Yeni imar yolunun bölgemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.