Alanya'nın doğu mahallelerinde çalışmalar sürüyor

Alanya Belediyesi ekiplerinin, Alanya'nın doğusunda yer alan Demirtaş, Mahmutlar, Kargıcak ve Kestel mahallelerinde başlattığı imar yolu açma ve asfalt hazırlığı çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar çerçevesinde Kargıcak Mahallesi'nde Mehmet Akif Ersoy Caddesinde asfalt hazırlığını sürdüren ekipler, Yeşilöz - Kestel Çökele Yolunda ise yol düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Demirtaş Mahallesi merkezinde ise bölgenin kalkınmasına büyük katkı sağlaması planlanan 12 metreli imar yolunda istinat duvarı ve yol çalışmaları devam ediyor. Vatandaşları ulaşım konusunda mağdur etmediklerini belirten Başkan Yücel, “Yeni imar yolları açma, ve asfalt çalışmalarımız doğu mahallerimizde son sürat devam ediyor. Yapılan çalışmalarla bölgenin ulaşımını rahatlatacak adımları atıyoruz. Kış mevsimi öncesi vatandaşları mağdur etmemek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.