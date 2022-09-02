Alanya'nın Eğrigöl Yaylası'nda sağlık ocağı yapımı başladı

Alanya Belediyesi, Çayarası Yaylası'nın ardından Alanya'nın batı yaylalarına da sağlık hizmetlerini götürüyor.

Alanya'nın batı yaylalarının merkezi konumunda bulunan Eğrigöl Yaylası'nda sağlık ocağı yapımı başladı. Tam sağlık donanımıyla 280 metrekare alana inşa edilecek olan sağlık ocağı, 112 bekleme salonu, 2 adet doktor odası, 3 adet 112 hasta odası, 2 adet hasta odası, doktor muayene odası ve mutfaktan oluşacak.

“Gündoğmuş ve Manavgat yaylalarına da hizmet verecek”

Sağlık ocağı tamamlandığında Alanya'nın batı yaylası sakinlerinin yanı sıra Gündoğmuş ve Manavgat yaylalarının sakinlerine de sağlık hizmeti vereceğini söyleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Sağlık hizmetlerini de vatandaşımızın ayağına götürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Alanya'mız hizmetlerin en iyisine layık. Elimizden gelenin fazlasını yapma gayretimiz aralıksız olarak sürecek. Tüm vatandaşlarımıza sağlık diliyoruz. Şimdiden halkımıza hayırlı, uğurlu olsun" dedi.