Alanya'nın en küçük çevreci okulu

Alanya Belediyesi tarafından yürütülen çevre çalışmaları kapsamında bu yıl ilk kez bir anaokuluna Eko Okul Programı uygulandı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in de katıldığı uygulamada minik öğrenciler Belediye Başkanı ile sohbet ederken merak ettiklerini kendisine sordu.

Sıfır atık bileşenleri öğrencilerle paylaşıldı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Sıfır Atık Projesi kapsamında kaynağında ayrı toplanan ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar ve atık piller ile ilgili Alanya Belediyesi tarafından yürütülen projeler hakkında bilgi paylaşımı yaparken, Mahmutlar Anaokulu Okul Müdürü ve Eko Okul Koordinatör Öğretmenleri ve öğrencilerinin çevrenin korunmasına dair yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, Alanya'da Eko-Okul programı kapsamında bu yıl ilk defa bir anaokulunu programa dâhil etmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Yücel'den miniklere başarı rozeti

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından öğrencilere başarılı çevre çalışmaları ve çevre bilgilerinden dolayı, “Çevre Dostu Öğrenci” rozeti takılması ile Mahmutlar Anaokulu öğrencileriyle gerçekleştirilen çevre sohbeti tamamlandı. Eko Okul Programı kapsamında çevre bilincinin geliştirilmesi ve en iyi uygulama örneklerinin paylaşımının daha yoğun yapılacağı yeni bir çalışma döneminin de bilgisini veren Başkan Yücel, 2018-19 Eğitim ve Öğretim yılının 2. döneminde söz konusu yeni çalışma programı ile öğrencilerle bir araya gelmeye devam edileceğini ifade etti.