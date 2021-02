Alanya'nın fethinin 800. yıl dönümü kutlamaları

Alanya'nın Sultan Alaaddin Keykubat tarafından fethinin 800. yıl dönümü kutlamaları düzenlenen lansman ile başladı.

Sultan Alaaddin Keykubat'ın Alanya'yı fethinin 800. yıldönümü kutlamaları şerefine düzenlenen etkinlikler, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen lansman ile başladı. COVID-19 tedbirleri kapsamında katılımın kısıtlı olduğu lansmana Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Alanya Kayamkamı Fatih Ürkmezer, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Ekrem Kalan, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörü Ali Ekrem Özkul, Milliyetçi Hareket Partisi Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, İlçe Garnizon Komutanı Yarbay Burak Mindivanlı, Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, siyasi parti temsilcileri ile kurum müdürleri, oda başkanlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Başkan Yücel: “Bu kadim şehir hepimizin”

Performansların ardından programın açılış konuşmasını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel gerçekleştirdi. Başkan Yücel, “1221 yılından bugüne Alanya'nın Fethi'nin 800. yılını kutluyoruz. Fethimiz mübarek olsun. İstedik ki, bu yıl çok farklı bir kutlama programı yapalım. Dünyayı, başta sağlık olmak üzere sosyal ve ekonomik olarak etkileyen, milyonlarca insanın ölümüne neden olan pandemi dolayısıyla üzücü ve zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte, geleceğin belirsizliğinde kaybolmaktansa, hep birlikte geçmişin sağlam köklerine tutunarak, güçlenelim istedik. İnanıyorum ki, fetih coşkusuyla karamsarlığı bir kenara bırakıp, yüzyıllardan akarak bizlere taşınan dinginlikte huzur bulacağız. Birlik ve beraberlik içinde geleceğe daha umutla bakacağız” dedi.

“Allah onlardan razı olsun”

Fethi 1 yıl boyunca çeşitli etkinliklerle kutlayacaklarını aktaran Yücel, “Bu şanlı fetih destanını bir yıl boyunca çeşitli etkinlik ve programlarla kutlayacağız. Alanya'yı fetheden Sultan Alaaddin Keykubat, ecdadımızı hayır ve dualarla anacağız. Bu şehri Türklükle, Müslümanlıkla, ezanla, iyilik ve güzelliklerle buluşturan karaların ve denizlerin sultanı Alaaddin Keykubat'tır. Biz, Alanya'yı Türk-İslam medeniyeti ile tanıştıran, yoğuran, bizlere bu eşsiz mirası bırakan Alaaddin Keykubat'tan ve o güzel ordudan razıyız. Allah da onlardan razı olsun” diye konuştu.

Rektör Kalan: “Alanya Sultan Keykubat'ın bize bırakmış olduğu bu kıymetli mirastır”

Başkan Yücel'in ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Ekrem Kalan da günün anlam ve önemine içeren konuşma yaptı. Rektör Kalan, “Fethin 800. yılı artık Alanya'nın bir Türk-İslam yurdu hale geldiğinin en güzel kanıtı. Bugün Alanya, Sultan Alaaddin Keykubat ve onun aziz askerlerinin bize bırakmış olduğu bu kıymetli mirastır. Alaaddin Keykubat'la ilgili malumunuz Antalya fatihi birinci Gıyasettin Keyhüsrev‘in oğlu olup tahta geçmesinin hemen ardından ilk gözünü diktiği yer olan yerdir. O dönemdeki adıyla Kalonoros, onun için çok önemlidir. Fethinden hemen sonra da şehri kendi ismini nispetle Alaiye adıyla bir Türk-İslam şehri olarak yeniden tesis etmiştir Sultan Alaaddin Keykubat'ın adını verdiği üç yer vardır Türkiye'de. Bunlardan bir tanesi hemen yakın komşumuz Konya'da Beyşehir‘de bulunan Kubadabad Sarayı, bir diğeri Kayseri'deki Keykubad Sarayı'dır. Bir şehri ilk ve son kez adını vermiştir Alaiye demiştir ve bu şekilde Kalonoros adı Alaiye olarak cumhuriyete kadar devam etmiştir. Ayrıca, Alanya'nın şehir olması bu kadar hazirunu bir arada bulmuşken söylemekten imtina edemeyeceğim bir konu. 1864 Vilayet Nizamnamesine kadar Alaiye bir sancaktır. Dolayısıyla Antalya ile aynı statüdedir. Selçuklu'nun kışlık başkenti, Osmanlı döneminde bir şehirdir. 1864'te önce Konya'ya, 1868'de Antalya'ya bağlanıyor ve bu yapılırken de Akseki, İbradı, Gündoğmuş, Selenti adıyla bilinen Gazipaşa ve Manavgat, Alanya'dan ayrılmıştır. Dolayısıyla Alanya'nın il olması verilecek herhangi bir ödül değildir. Diğer yerleşim yerlerini kastetmiyorum ancak Alanya'nın il olması, bir hakkın teslimidir” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Ürkmezer: “Bu gururu her an her gün yaşıyoruz"

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ise şunlar söyledi:

“Bizler bu mutluluğu, gururu her an her gün yaşıyoruz ve inşallah burada görev yaptığımız müddetçe Alanya'ya faydalı olacak şeyleri hep birlikte yapmaya devam edeceğiz.”

Durgun: “Çift başlı kartal Alanya'nın dünyaya bakışını özetliyor”

Milliyetçi Hareket Partisi Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun da, “Büyük Türk milletinin bir ferdi olmaktan her zaman için şeref ve onur duymakla birlikte, bugün burada bir Selçuklu şehri olan Alanya'da tarihi bir ana şehitlik ediyoruz” dedi.

Vali Yardımcı Ateş: “Alanya tarih boyunca önemini korumayı başarmıştır”

Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş de, “800 yıl önce bu güzel toprakları fethederek, bu güzel kenti, toprağı bize kazandıran, yurt yapan başta Sultan Alaaddin Keykubat ve onun kutlu ordusunu, ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Bugün de bu toprakların bölünmez bütünlüğü, birliği için canlarını feda eden polis, asker tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türk Opera Sanatçısı ve Tenor Hakan Aysev kısa bir konser daha verdi. Aysev'in büyüleyici performansının ardından lansman sona erdi.