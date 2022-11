"Alanya'nın Gözleri" için jüri toplandı

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı'nın sosyal medya tanıtımı çerçevesinde başlattığı 30 bin TL ödüllü uluslararası fotoğraf yarışması Eyes of Alanya (Alanya'nın Gözleri) sona erdi.

Cep telefonuyla çekilen fotoğrafların da kabul edildiği Alanya'nın Gözleri yarışması için toplanan jüri, 5 bin 676 fotoğraf arasından ilk 3'ü belirledi. İstanbul'dan yarışma için davet edilen sürrealist tasarımcı Yasin Yaman da jüri üyesi olarak görev aldı. Yaman, ilerleyen günlerde tanıtım çalışmalarında kullanılmak üzere Alanya'nın tarihi ve turistik alanlarıyla ilgili görsel üretecek.

Sergileme hakkı elde eden 17 eserle birlikte toplam 20 eser Alanya'da her yıl kurulan Yeni Yıl Pazarı'nda sanatseverlerle buluşacak. İlk 3 eser sahibi ödüllerini Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in elinden alacak. Dereceye giren eserler ve sahipleri önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Alanya takvimi hazırlanacak

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı'nın (ALTAV) hayata geçirdiği, Alanya Belediyesi, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), Alanya Teleferik, Stay Property kurumlarının desteklediği Eyes of Alanya Uluslararası Alanya Fotoğraf Yarışması hakkında bilgi veren ALTİD ve ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, yarışmaya olan ilginin her geçen yıl arttığını söyledi. Dahaoğlu, “Alanya'nın tanıtımını her platformda sürdürüyoruz. Bu anlamda sosyal medya üzerinden duyurduğumuz ‘Alanya'nın Gözleri' fotoğraf yarışması büyük ilgiyle karşılandı. Şehrimizde yaşayan yerli ve yabancı sanatseverlerin ve turistlerin geniş katılımıyla karşılaştık. Seçilen eserlerden bazıları yurt içi ve dışı tanıtım çalışmalarında kullanılacak ve Alanya takviminde yer bulacak” dedi.