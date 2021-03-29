Alanya'nın Gülüklü çorbası dünyaya tanıtılacak

Başkan Yücel'in de katıldığı toplantı ile coğrafi işaret almaya uygun yeni tarif ve ürünlerin araştırılması kararlaştırıldı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gülüklü (Hülüklü) Çorba Coğrafi İşaret Gözden Geçirme Toplantısı'na katıldı. Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi Rektörü Ali Ekrem Özkul, İlçe Tarım Müdürü Mehmet Rüzgar, Lokantacılar ve Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci'nin de bulunduğu toplantıda tüm dünyada her geçen gün artan Gastronomi turizm trendinden Alanya'nın aldığı payın arttırılması, Alanya Mutfağı'na has tariflerin aslına uygun şekilde korunması ve aslına uygun şekilde hazırlanması noktasında izlenebilecek yol haritası masaya yatırıldı. Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün öncülüğünde Mutfak Mirası Alanya çatısı altında yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa, amaçlarının Alanya mutfağını doğru ve etkili bir biçimde tanıtabilmek, Alanya'nın gastronomik bilinirliğini arttırmak olduğunu belirtti.

“Alanya'da 13 işletme tescile uygun çorba yapıyor”

Alanya Belediyesi ile beraber AHEP Üniversitesi, İlçe Tarım Müdürlüğü, Lokantacılar ve Pansiyoncular Odası'ndan uzmanların katılımı ile oluşturulan “Denetim Komisyonu” geleneksel tarife uygun olarak Gülüklü Çorba yaptığını tescil ettirmek isteyen işletmeleri denetlendi. 13 işletmeye tescil tanındı. Denetim sonuçları, Türk Patent ve Marka Kurumuna da iletilerek “Tescilli Ürün Satışı” yapan işletmeler kayıt altına alındı.

“Yöresel lezzet haritası yayınlandı”

Alanya Belediyesi Coğrafi Ürün Haritalama Projesi ile Coğrafi İşaretli Ürün Satan İşletmelerin bulunduğu haritalama çalışmasını da tamamlayarak hayata geçirdi. Tescilli ürün satışı yapan bu işletmeler, Yöresel Lezzet Haritalarına işlenerek tanıtımlarda yer almalarına destek verilecek. Alanya ya ait geleneksel çorba içmek isteyenler Alanya Belediyesinin internet sayfasındaki haritayı takip ederek işletmelere ulaşabilecekler.

“Çalışmalarımız detaylandırarak sürecek”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Kültürel mirasımıza ve yerel değerlerimize sahip çıkıyoruz. Coğrafi işaretini aldığımız Gülüklü Çorba ile ilgili gözden geçirme toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıya katılan Tescil Denetim Komisyonu üyelerimiz AHEP Rektörü Ali Ekrem Özkul, İlçe Tarım Müdürü Mehmet Rüzgar, Lokantacılar ve Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci'ye güzel işbirliği için teşekkür ederim. Şehrimizin yöresel yemekleri ve yerel tarım ürünlerinin tescillenmesi amacı ile detaylı çalışmalara devam edeceğiz” diye konuştu.