Alanya'nın kozu Gazipaşa havalimanı

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV), İsviçre'nin Zürih kentinde FESPO Fuarı'na katılarak Alanya'nın turizm pastasından aldığı payı arttırma adına tanıtım çalışma yaptı. Fuarda ALTAV'ı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kural temsil etti. 60 bin ziyaretçinin katıldığı fuarda Alanya'nın kültürel, doğal ve tarihi güzellikleri anlatılarak turist akışını hızlandırmanın yolları arandı. ALTAV, tanıtım çalışmalarını Kültür ve Turizm Bakanlığı çatısı altında yürüttü.

2014 yılından bu yana düşüş var

ALTAV'ı temsil eden Mehmet Kural, fuarda seyahat acenteleri ile temas sağladıklarını belirterek Alanya'ya daha fazla İsviçreli turist getirebilmek için yerel acentelerle görüşmeler yaptıklarının söyledi. . ALTAV'ın hazırlamış olduğu promosyon malzemelerini 4 gün boyunca dağıttıklarını söyleyen Kural, " 600 firmanın katıldığı fuarda Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nın (GZP) sağladığı kolay ulaşım olanaklarını anlatma imkanı bulduk. Yetkililerden edindiğimiz bilgilere göre 2018'de yaşanan yüzde 30'luk artışla Türkiye'ye gelen yolcu sayısı 260 bin seviyesine ulaşmış. 2019'da da aynı oranda artış ön görülüyor. Güven ortamı arttıkça ülkemize giriş yapan turist sayısı buna paralel olarak yükseliyor. Yerinde ihracat olarak tanınan turizm sektörüyle kazandırılan her döviz ülkemizin ekonomik gücünü artırıyor. Bu anlamda turizmin değeri çok iyi kavranmalı ve devlet politikası olarak benimsenmeli." dedi.

Tur operatörlerine yakın markaj

Antalya'ya giriş yapan İsviçrelilerin büyük kısmının Antalya'nın merkezini veya batı kısmını tercih ettiği bilgisini paylaşan Kural, bunun sebebinin tur operatörlerinin bu bölgelere operasyon yapması olduğunu ifade etti. Kural şöyle devam ette: " Bu açıdan konuyu ele aldığımızda Antalya'nın doğusunda kalan GZP'nin daha fazla gelişmesi ve daha fazla yolcu sayısına ulaşmasının önemi gözler önüne seriliyor. Bu çerçevede fuar süresince acente ve tur operatörlerini markaja aldık. Ayrıca standımıza uğrayarak destek olan İsviçre Büyükelçisi İlhan Saygılı, Zürih Başkonsolosu Asiye İpekçi ve Turizm Müşaviri Hilal Demirel ile fuar katılımcılarının yer aldığı yemekte bir araya gelerek genel değerlendirmelerde bulunduk."