Alanya'nın Kültür Caddesi yenilendi

Alanya'nın en eski caddelerinden olan Kültür Caddesi sil baştan yenilendi.

Kadıpaşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve Alanya'nın en eski caddelerinden birisi olan Kültür Caddesi'nde önce yol genişletme çalışmaları yapıldı ve caddenin sıcak asfaltı komple yenilendi. Kaldırım yenileme çalışmalarının da yapıldığı Kültür Caddesi, yeni görünümüyle herkesin büyük beğenisini kazandı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kültür Caddesi'ndeki çalışmalar için okulların ara tatil dönemini değerlendirdiklerini belirterek, “Alanya'mızın sembol caddelerinden olan Kültür Caddesi'ni baştan aşağı yeniledik. Modern yüzüyle Kültür Caddemiz hem o bölgede yaşayan vatandaşlarımızın hem de bu caddeyi kullanan öğrencilerimizin büyük beğenisini kazandı. Şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Alanya'mız için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.