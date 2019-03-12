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Alanya'nın mahallelerinde yol çalışmaları devam ediyor

Alanya Belediyesi’nin yol çalışmaları kapsamında; Mahmutseydi Kuruçay mevkiinde yol çalışması tamamlanırken, Hıdırilyas ve Yasırali istikametinde imar yolu açma çalışması ise devam ediyor.

Alanya Belediyesi'nin yol çalışmaları kapsamında; Mahmutseydi Kuruçay mevkiinde yol çalışması tamamlanırken, Hıdırilyas ve Yasırali istikametinde imar yolu açma çalışması ise devam ediyor.


Alanya Belediyesi'nin çalışmaları kapsamında Dinek Mahallesinde kaldırım, Gözüküçüklü, Bıçakçı ve Oba Mahallesinde yol açma ve betonlama, Okurcalar ve Yasirali'de imar yolu açma çalışması sürüyor.


Özellikle kırsal mahallelerde evlerinin yolu olmayan engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların yol sorununu çözen Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, son olarak Bıçakçı Mahallesi'nde Kokarsu, Yerlice mevkiinde ve Oba Mahallesinde hasta ve engelli vatandaşların yolu betonla kaplanarak ulaşımları sağlandı.

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