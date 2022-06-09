Alanya'nın Mavi Bayraklı tesisleri denetlendi

Alanya'da 2022 yılı Mavi Bayrak ödülüne layık görülen 73 tesis plajı, 7 halk plajı, 1 turizm teknesi, 3 yat ve 1 marina işletmesinde denetimler başladı.

Bu yıl Türkiye'de 531 plaj, 24 marina ve 5 bireysel yat ile 15 turizm teknesinde Mavi Bayrak dalgalanacak. Türkiye Mavi Bayraklı plaj sayısını arttırmaya devam ederek Mavi Bayrak programına dâhil 50 ülke içerisinde yeniden dünya 3.'sü oldu. Türkiye'de ise Antalya 229 plaj, 5 marina ve 15 yat ile 1. sırada yerini aldı.

Alanya kent ölçeğinde 2022 yılı Mavi bayrak ödülüne layık görülen 73 tesis plajı, 7 halk plajı, 1 turizm teknesi, 3 yat ve 1 marina işletmesinin sezon denetimleri başladı. Başvuru yapan tesisi ve halk plajlarının Mavi Bayrak sezon denetimleri, Mavi Bayrak Yerel Sorumlusu Alanya Belediyesi, TÜRÇEV Antalya Koordinatörlüğü, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Alanya Şubesi tarafından gerçekleştirildi. Denetimler esnasında tesislerin ve halk plajlarının Mavi Bayrak kılavuz kriterlerine uygunluğu yerinde doğrulanarak, sezon boyunca Mavi Bayraklı plaj olarak faaliyet gösterecek tesislerin plajlarına en iyi plaj uygulamaları konusunda da bilgiler veriliyor. Denetimler sırasında Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve ALTİD iş birliği ile faaliyetlerinin devamlılığı sağlanan Damlataş Halk Plajı, Alanya Belediyesi Engelsiz Yaşam Alanı Halk Plajı, Kleopatra Doğu Halk Plajı, Kleopatra Batı Halk Plajı, Keykubat Batı Halk Plajı, Keykubat Doğu Halk Plajı ve Gençlik Merkezi Önü Halk Plajı olmak üzere 7adet Mavi Bayraklı halk plajının da denetimleri gerçekleştirildi.

Alanya'da ilk kez teknelere mavi bayrak alındı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Mavi Bayrak programı ile ilgili olarak ‘Bu yıl yerel sorumlusu olduğumuz 73 tesis plajı, 7 adet halk plajı, 1 turizm teknesi, 3 yat ve 1 marina ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2022 yılı itibari ile 75 adet mavi bayrak kriteri ile ilgili denetimler bu yıl için başvurusunu yapan tesis plajları, halk plajları, turizm tekneleri, yatlar ve marinalarda devam etmektedir.” dedi. Kriterler uyumun büyük ölçüde sağladığını ifade eden Başkan Yücel, “Sezon boyunca Mavi Bayraklı plaj temsilcilerimizle her yıl olduğu gibi çevre eğitim etkinlikleri gerçekleştirilecek olup, Alanya Belediyesi olarak yaz sezonu boyunca plajların ve çevre sağlığının korunması adına çalışmalarımıza sürdürebilirlik ilkesiyle devam edeceğiz” dedi.