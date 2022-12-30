Alanya'nın tek köy yaşam merkezinde öğrenci ve veliler birlikte eğitim alıyor

Antalya'nın 6 köy yaşam merkezinden biri olan Mahmutlar Kılıçarslan İlkokul ve Köy Yaşam Merkezinde hem veliler hem de öğrenciler 6 farklı kursta eğitim görüyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu ve Köy Yaşam Merkezinde 76 ilkokul öğrencisi ve 110 yetişkin farklı alanlarda eğitim görüyor. Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle; Türk mutfağı, satranç, yabancılara yönelik Türkçe ve İngilizce dil eğitimi, folklor, halk oyunları ve yetişkinlere yönelik dijital yetkinlik kurslarında eğitim veriliyor. Antalya'da eğitim alanında oranları açıklayan Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Murat Çelik, 5 yaş okullaşma oranının yüzde 100, ortaöğretimde yüzde 98,33, temel eğitim de yüzde 99,67'ye ulaştığını söyledi. Antalya'ya eğitimde 2 milyar 300 bin TL'lik yatırım yapıldığını ifade eden Çelik, bu yatırımların 483 milyon 627 bin TL'sinin Alanya'ya olduğunu belirterek, "17 okul, 220 derslik, 2 pansiyon ve 1 merkezimiz yapıldı" dedi.

Halk eğitim merkezi iş birliğiyle köy yaşam merkezinde 6 kursun açıldığını söyleyen Çelik, "Alaattin Keykubat Üniversitesinden 3 araştırma görevlimiz bu yaşam merkezinde kursiyerlere eğitim vermekte. Burada tarım laboratuvarı, sera, küresel uyum merkezi tarafından uluslararası aldığı iki ödül var. Ayrıca satranç alanı, tarım atölyesi, kitap okuma çardağı ve iki ayrı kütüphanesi mevcut. Hedefimiz şu anda tüm köy yaşam merkezlerimizi burada olduğu gibi üst düzeye, en donanımlı hale taşımaktır" ifadelerini kullandı.