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Alanya'nın yardımları İzmir'e ulaştı

İzmir’de yaşanan 6.

İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, Alanya Kaymakamlığı ile Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen yardım kampanyasında toplanan yardımlar, İzmir'e ulaştı.


Alanya Belediyesi'nin topladığı yardımlar özenle paketlenerek yükleme işlemi tamamlandı. Ardından yola çıkan araç, bugün İzmir'e ulaşarak Alanya'nın yardım paketlerini AFAD ve İzmir Sosyal Yardımlaşma Vakfı yetkililerine teslim etti. Gıda ve battaniye ağırlıklı yardımlar için yetkililer teşekkür ederek, yardımları ihtiyaç sahibi vatandaşlara ivedilikle ileteceklerini belirtti.

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