Alanyapsor'un yüzde 50 borçlanması oy birliği ile kabul edildi

Yeni çıkan spor yasası nedeniyle borçlanmayı arttırmak için Olağanüstü Seçimsiz Genel Kurul'a giden Corendon Alanyaspor'da gelirlerinin yüzde 50 oranında borçlanabilmesi ve devlet bankasına geçişi oybirliği ile kabul edildi.

Corendon Alanyaspor, yeni çıkan spor yasası nedeniyle gelirinin yüzde 25'i oranında borçlanması kararının değişimi ve devlet bankasına geçiş için Olağanüstü Seçimsiz Genel Kurul'a gitti. Divan başkanlığını Cengiz Aydoğan, divan üyeliğini ise Faruk Nafiz Koçak ve Hasan Hacıince'nin yaptığı genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) toplantı salonunda gerçekleşen genel kurula Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Süper Lig kulüp başkanlarıyla olan programı nedeniyle katılamadı. Video kaydı ile kurula hitap eden Başkan Çavuşoğlu, yeni değişen spor yasası sebebiyle alınması gereken kararlar olduğunu ve bu nedenle genel kurula gittiklerini söyledi. Alanyaspor'a 12 yıldır başkanlık yaptığını hatırlatan Başkan Çavuşoğlu, Süper Lig'de yedinci yıla girdiklerini ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, yönetimine teşekkür etti.

“Biz Alanyaspor'u Süper Lig'de tutmaya devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz?”

Yayın gelirlerinin düştüğünü ve döviz artışından dolayı yabancı futbolcuların ödemelerinin dövizle gerçekleşmesi nedeniyle Süper Lig'de kulüp yönetmenin çok zorlaştığını dile getiren Başkan Çavuşoğlu, Alanyaspor'un sabit gelir kaynaklarının yok denilecek kadar az olduğunu aktardı. Sabit gelir kaynaklarının az olmasının vahim olduğunu sözlerine ekleyen Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Buradan özellikle şehrimizi yöneten büyüklerimize ve Alanya'da sivil toplum örgütleri dahil olmak üzere Alanya'nın dinamiklerine buradan bir kez daha seslenmek istiyorum. Biz Alanyaspor'u, Süper Lig'de tutmaya devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Buna hep birlikte bir karar vermemiz lazım. Çünkü bu şartlarda gerçekten Süper Lig'de kulüp idare etmek çok zor. Çünkü gelirler, üçte ikisini karşılamıyor. Geçen sene ligi beşinci bitirmemize rağmen aldığımız para, yayın hakları vesaire kulübün üçte bir bütçesi. Bu sene sponsor gelirlerimizi biraz daha arttırdık. Arttırmamıza rağmen yine yüzde 30, yüzde 40'a yakın bütçe açığı ortaya çıkıyor. Eskiden futbolcu satıyorduk. Bir şekilde döndürüyorduk. Her zaman futbolcu satacağız diye bir şey yok. Bu sene görüşmeler oldu ama kısmet olmadı” dedi.

“Hasan Çavuşoğlu'nun ya da Alanyaspor yönetiminin kulübü değil”

Süper Lig'de bulunan tüm kulüplerin işlerinin zor olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Çavuşoğlu, Alanyaspor'un, Süper Lig'de bugüne kadar gelmesinin şaşırtıcı olduğunu söyledi. Kulübü nereye kadar götürebileceklerinin tartışılması gerektiği vurgusunda bulunan Başkan Çavuşoğlu, “Sonra kimse bu kulüp neden böyle oldu? Bu kulüp neden geriye gitti? Kimse bunun müzakeresini yapmasın. Biz Alanyaspor'a, Alanya olarak ne veriyoruz, ne katıyoruz, ne kadar sahip çıkıyoruz? Bunu bir kere topyekun olarak masaya yatırmak lazım” ifadelerini kullandı.

Stat doluluk oranlarıyla ilgili sitemde bulunan Hasan Çavuşoğlu, “Baktığımız zaman geçen sene ligi beşinci sırada bitirdik. Bugün bakıyoruz, 2 bin 500- 3 bin taraftar geliyor. Bu tribünlerin aslında dolması lazım. Bu kulüp, şehrin kulübü. Hasan Çavuşoğlu'nun ya da Alanyaspor yönetiminin kulübü değil. Bizler bugün varız. Yarın bir başkaları burayı yönetecek. İnşallah bugünkü genel kurulumuz da kulübümüze hayırlı ve uğurlu olur. Biz de yapmak istediklerimizi hep beraber yapmaya çalışırız. Ben bugün katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Çavuşoğlu'nun konuşmasının ardından Alanyaspor'un borçlanma konusunda, devlet bankasına geçiş süreci ve gelirlerinin yüzde 25'ten yüzde 50'ye kadar borçlanması kararı, oy birliğiyle kabul edildi.