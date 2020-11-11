Alanyaspor 5 eksikle çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Akdeniz temsilcisi Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, çalışmalarına Alanyaspor Cengiz Aydoğan tesislerinde başladı. Milli takımlarda olan Bakasetas, Tzavellas, Siopis, Berkan İsmail ve Efecan katılmadığı antrenmanda diğer futbolcular eksiksiz olarak katıldı. Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan turuncu-yeşilliler, antrenmanın son bölümünde ise dar alanda üçlü turnuva yaparak idmanı tamamladı. Babacar ise takımdan ayrı koşu yaptı. Alanyaspor hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.