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Alanyaspor, Akdeniz derbisini hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 10.

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağı FTA Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, A. Hatayspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular salonda yenileme çalışması yaptı. Takımın geri kalanı ise ısınma ve top sürme çalışmalarının ardından üçlü turnuva yaparak antrenmanı tamamladı. Yeşil-turunculu ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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