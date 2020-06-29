Alanyaspor Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına bu akşam Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde Teknik Direktör Erol Bulut'un gözetiminde yapılan antrenmanla başladı. Antrenman öncesi, doğum günü olan futbolcu Bakasetas için pasta kesilerek kutlama yapıldı. Turuncu-yeşilli ekip kutlamanın ardından ısınma çalışmalarıyla antrenmana başladı. Daha sonra pas ve yön değiştirme çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalarıyla tamamladı.

Alanyaspor maç hazırlıklarını yarın saat 18.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.