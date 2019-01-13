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Alanyaspor antrenman maçı yaptı

Aytemiz Alanyaspor, 17 Ocak Perşembe günü Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk karşılaşmasının hazırlıklarını U21 takımıyla antrenman maçı yaparak sürdürdü.


Turuncu-yeşilliler, U21 takımını Efecan Karaca (2) ve Papiss Cisse'nin golleriyle 3-0 mağlup etti. Karşılaşmayı Başkan Yardımcısı Ali Baki Boz, Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu ve Alanyaspor Altyapı Derneği Başkanı Turan Görgün de izledi.


Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarına yarın saat 16.00'da tesislerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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