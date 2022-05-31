Alanyaspor, Atletico Bakü'yü ödüllerle uğurladı

Turnuvaya katılan Atletico Bakü U14 takımına kupa, madalya ve plaket verildi.

Alanyaspor, 28 Mayıs Azerbaycan Bağımsızlık Günü nedeniyle 25-31 Mayıs tarihleri arasında Alanya Cup Futbol Turnuvası düzenledi. Alanya'da kampa giren Atletico Bakü U14 takımı ile Alanyaspor U13-U14 ve Alanya Belediyespor U14 takımları mücadele etti. Konaklı Stadyumu'nda oynanan karşılaşmalara futbolcular 2 ülkenin bayraklarıyla çıkarak İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okudu.

Turnuva sonrası kampını da tamamlayan Atletico Bakü U14 takımı, Alanyaspor'u ziyarete gelerek Başkan Hasan Çavuşoğlu ile görüştü. Ziyarete 2. Başkan Kamil Köseoğlu ve Başkan Yardımcısı Ahmet Paşaoğlu da eşlik etti. Ziyaretin sonunda Atletico Bakü U14 takımına Başkan Çavuşoğlu, 2. Başkan Köseoğlu ve Başkan Yardımcısı Paşaoğlu tarafından kupa, madalya ve plaket takdim edildi.