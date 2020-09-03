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Alanyaspor, Babacar'ı renklerine bağladı

Aytemiz Alanyaspor, Senegalli santrafor Khouma Babacar’ı İtalya’nın Sassuolo kulübünden satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Aytemiz Alanyaspor, Senegalli santrafor Khouma Babacar'ı İtalya'nın Sassuolo kulübünden satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna dahil etti.


Alanyaspor, Senegalli santrafor Khouma Babacar'ı İtalya'nın Sassuolo kulübünden satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna dahil etti.


Daha önce Fiorentina ve Lecce'de de forma giyen Babacar, İtalya liginde 166 maçta 39 gol atarak 14 asist yaptı. İtalya Kupası'nda 15 maçta 5 gol ve 3 asisti bulunan Babacar, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 18 maça çıkarak 8 gol ve 1 asist kaydetti.


Babacar, Senegal'in A Milli Takımı ve alt yaş milli takımlarında da forma giydi.

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