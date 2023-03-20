Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: "Maçın sonucuyla oynandı. Ben böyle bir penaltı görmedim"

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Türkiye'de futbolu 4 büyüklerin yönettiğini, onlar ne derse o olduğunu, Türk futbolunun da, hakemlerin de baskı altında tutulduğunu ifade etti. Başkan Çavuşoğlu Fenerbahçe maçında da buna benzer bir örnek yaşandığını belirterek "Maçın sonucuyla resmen oynandı. 21. dakikada rakibimize kırmızı kart verilmedi. Aleyhimize verilen ikinci penaltı kararı yanlış. Bize göre penaltı falan değil. Ben böyle bir penaltı görmedim. Maç sırasında tweetler atılıyor. Hakem elini arka cebine götürüyor, kulağını elliyor, sonra sarı kart çıkarıyor" dedi.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti'nin (ALGC) düzenlediği 'Alanya'nın Değerleri' programının konuğu oldu. Programa Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, ALGC Başkanı Ferit Kesen ve yönetim kurulu katıldı. ALGC Başkanı Ferit Kesen, basın mensupları olarak Corendon Alanyaspor'u yıllarca alt liglerde takip ettiklerini belirterek, “Herkes Süper Lig'i bir hayal olarak görüyordu ancak Hasan başkan buna inanıyormuş. Alanyaspor'umuz Süper Lig'in gediklisi oldu. Kendisi, Alanya'mız var olduğu sürece efsane başkan olmaya devam edecektir. Biz bugün kendisini burada ağırlamaktan onur ve gurur duyuyoruz” dedi.

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, “Alanya'nın marka taşıyıcısı olan Alanyaspor'umuzu önümüzdeki yıllarda uluslararası arenada daha çok göreceğimize inanıyorum. Dünya markası bir şehir olan Alanya'nın, her yıl Avrupa'da temsil edilmesi, hatta Alanya markasına katkı sağlayacak transferler yapması ortak dileğimiz” diye konuştu.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise gelinen noktada yayın gelirlerinin çok düştüğünü ve mevcut yayın gelirlerinin birçok kulübün olduğu gibi Alanyaspor'un da bütçesinin sadece üçte birini karşıladığını söyledi. Bütçenin geri kalanını sponsorlarla ve yönetim kurulu olarak karşılamaya çalıştıklarını dile getiren Çavuşoğlu, “Yabancı futbolcuların maaşını zaten dövizle ödüyoruz. Türkiye'de yabancı futbolcu sayısı da bana göre çok fazla. Federasyonun bunu düşünmesi gerekir. Önceki federasyonda bir karar aldılar. Bu sayıyı kademeli olarak düşürmeye çalıştılar. Yeni federasyon da baskılara dayanamadı, yine aynı seviyede kaldı” dedi.

Türkiye'de futbolu 4 büyüklerin yönettiğini kaydeden Çavuşoğlu, “Onlar ne derse o oluyor. Hep kaos oluşturma çabası içerisine giriyorlar. Biri maç kaybettiğinde bir şey söylüyor. Diğeri maç kaybettiğinde başka bir şey söylüyor. Sürekli Türk futbolu da, hakemler de baskı altında tutuluyor” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu: "Maçın sonucuyla oynandı"

Fenerbahçe maçında da buna benzer bir örnek yaşandığını kaydeden Çavuşoğlu, “Maçın sonucuyla resmen oynandı. 21. dakikada rakibimize kırmızı kart verilmedi. Aleyhimize verilen ikinci penaltı kararı yanlış. Bize göre penaltı falan değil. Ben böyle bir penaltı görmedim. Maç sırasında tweetler atılıyor. Hakem elini arka cebine götürüyor, kulağını elliyor, sonra sarı kart çıkarıyor. Benim gördüğümü tüm Türkiye gördü. VAR'ın başındaki arkadaşların da hakemi incelemeye davet etmesi gerekir. 5 yaşındaki çocuğa da sorsan buna kırmızı kart der. Net bir şekilde belli. Baskı, yaygara, kaos, yani Türk futbolu abluka altında. Bu şekilde Anadolu kulüplerinin yaşama şansı yok. Kırmızı kart olayında neden VAR'a gitmiyorsun. Elini kırmızı kart için arka cebine attıktan sonra neden vazgeçtin. Gerçekten artık Türk futbolu falan bu şartlar altında yönetmek istemiyoruz. Türk futbolu iyiye gitmiyor. Maalesef bu şartlar altında gerçekten Türk futbolunda yöneticilik yapmakta zor. Türk futbolu içerisinde bulunma konusunda da insanlar isteksiz hale geliyor. Akşam ki maçta da bunları yaşadık” diye konuştu.

Anadolu takımlarının yaşadığı sorunların ortak karar alınması için Kulüpler Birliği'nde görüşülüp görüşülmediğinin sorulması üzerine Çavuşoğlu şöyle konuştu: “Kulüpler Birliği'nde birlik beraberlik yok. Ben Kulüpler Birliği toplantılarına gitmiyorum. Bundan önceki başkan döneminde de gitmiyordum. Şimdiki başkan döneminde de gitmiyorum. Gitmememin de sebepleri var. Kulüpler Birliği Başkanı dediğin insan, kulüp başkanlarının hepsini toparlar. Göksel Gümüşdağ zamanında bütün kulüp başkanları toplantılara katılıyordu. Sonra Mehmet Sepil başkan oldu, benim de başkan yardımcısı olduğum dönemde, Mecnun Otyakmaz başkanım ile birlikte yine tüm kulüp başkanları geliyordu. Son iki dönemin başkanı, kulüp başkanlarını bir araya toparlayamadılar. Maalesef böyle durum. Şu anda Kulüpler Birliği Whatsapp grubunda olmayan başkanlar var.”