İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: “N'Sakala konusunda özür dilediler”

Beşiktaş’a transferi konuşulan N’Sakala ile ilgili Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, açıklamalarda bulunarak, “Büyük takımlara herkes gitmek istiyor, girişimlerden dolayı önemli bir yönetici, yaptıklarının yanlış olduğunu söyledi.

Beşiktaş'a transferi konuşulan N'Sakala ile ilgili Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, açıklamalarda bulunarak, “Büyük takımlara herkes gitmek istiyor, girişimlerden dolayı önemli bir yönetici, yaptıklarının yanlış olduğunu söyledi. Özrünü de aldım, özür dilediler işin doğrusu” dedi.


Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ALTSO) meclis toplantısına katıldı. Burada soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, sezon sözleşmesi bitecek olan ve Beşiktaş'a transferi konuşan 30 yaşındaki Kongolu futbolcu N'Sakala ile ilgili açıklama yaptı.



“Özür dilediler işin doğrusu”


Çavuşoğlu, N'Sakala ile anlaşma aşamasına geldikleri belirterek, “Biz futbolcuyla anlaşma aşamasındayken, büyük takımlar kancayı taktı. Büyük takımlara herkes gitmek istiyor, girişimlerden dolayı önemli bir yönetici, yaptıklarının yanlış olduğunu söyledi. Özrünü de aldım, özür dilediler işin doğrusu. Bugün Bakasetas'a teklif olabilir, gözde futbolcu. Onunla ilgilenen takımlar da var. Futbolun içinde de ticaret var. İstediğimiz rakamlar olursa tabii ki her futbolcuyu satabiliriz. Bakasetas gibi 2-3 oyuncumuza teklif gelir diye düşünüyoruz. Kupa maçını bir atlatalım, kupa maçından önce transfer konuşmak doğru değil. Alırsın ama satış konusunda yani. Futbolcuların da kafası şu anda transferde değil sadece kupada. Kimse transfer konuşmuyor. Papiss Cisse'nin de sözleşmesi bitiyor ama kupayı alırsak bazı şeylerin değişeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.