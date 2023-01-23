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Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 21.

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.


Cengiz Aydoğan Tesislerinde Teknik Direktör Francesco Farioli yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Fatih Karagümrük maçında forma giyen futbolcular salonda yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ısınma çalışmasının ardından, U19 takımının da katılımıyla antrenman maçı yaptı. Yeşil-turunculu ekip, bir günlük iznin ardından maçın hazırlıklarına çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

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