Alanyaspor, Beşiktaş maçına çift idmanla hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Alanyaspor, hazırlıklarını sürdürdü. Bir günlük iznin ardından yeşil-turunculu ekip, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Francesco Farioli yönetiminde ısınma çalışmalarıyla başlayan idman, pas ve taktik çalışmalarıyla tamamladı.

Alanya ekibinde hazırlıklar bugün gerçekleştirilecek ikinci çalışmayla devam edecek.