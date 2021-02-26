İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alanyaspor deplasmandan puanla dönmek istiyor

Süper Lig’in 27.

Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Akdeniz temsilcisi rakibinden puan ya da puanlar almayı hedefliyor.


Bu sezon ligde çıkışını sürdürmeye devam eden Alanyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Yarın saat 13.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı ise hakem Volkan Bayarslan yönetecek.


Ligin ilk yarısında evinde oynanan maçtan 2-0'lık skorla galip ayrılan Akdeniz temsilcisi, deplasmandaki karşılaşmada da rakibinden puan ya da puanlar almayı hedefliyor.



4 oyuncu sınırda


Takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, 4 oyuncu sarı kart sınırında. Efecan Karaca, Adam Bareiro, Berkan Kutlu ve François Moubandje bu maçta sarı kart görmeleri durumunda Göztepe maçında forma giyemeyecek.


Alanyaspor'un Karagümrük maçı karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:


"Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Umut, Efecan, Salih, Davidson, Babacar."

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.