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Alanyaspor, devre arası kampında ilk idmanına çıktı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor, devre arası kampındaki ilk antrenmanını bu akşam yaptı.


Devre arası hazırlıklarına 30 Aralık'ta Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde başlayan Aytemiz Alanyaspor, bugün Alanya'daki Goldcity Otel'de kampa girdi. Takımın kamptaki ilk çalışmasını ise saat 16.00'da Goldcity Otel'in futbol sahasında gerçekleştirdi. Yardımcı antrenör Murat Şahin ve diğer yardımcı antrenörler gözetiminde, yağmur altında yapılan antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Alanyaspor, kamp çalışmalarını yarın çift idman yaparak sürdürecek.

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