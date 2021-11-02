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Alanyaspor eskrim takımı Trabzon'dan madalyalarla döndü

Alanyaspor eskrim takımı, Trabzon’da yapılan Eskrim U10-U12-U14 Epe Açık Turnuvası’nda 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Alanyaspor eskrim takımı, Trabzon'da yapılan Eskrim U10-U12-U14 Epe Açık Turnuvası'nda 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Sporculardan Beren Memişoğlu, U10 kızlar epe kategorisinde 1'incilik, Kutay Kubat, U10 kızlar epe kategorisinde, Doruk Erolçevik U14 erkekler epe kategorisinde 2'ncilik, İlke Taşbaş ise U14 kızlar epe kategorisinde 3'üncülük kürsüsüne çıktı.

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