Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Aytemiz Alanyaspor Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Aytemiz Alanyaspor, iki günlük iznin ardından Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı idmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın gözetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, ilk olarak ısınma çalışmaları yaptı. Diğer bölümlerinde ise taktiksel çalışmalar yapıldı. Akdeniz temsilcisi Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.