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Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’in 26.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.


Aytemiz Alanyaspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına bu akşam Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı idmanla başladı. Teknik Direktör Çağdaş Atan gözetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra dayanıklılık içeren çalışmalar yapan turuncu yeşilli ekip, antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı. Alanyaspor hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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