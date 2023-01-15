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Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray’ı konuk edecek olan Alanyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray'ı konuk edecek olan Alanyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.


Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray'ı konuk edecek olan Alanyaspor, bugün gerçekleştirdiği idman ile hazırlıklarını sürdürdü. İdman, Cengiz Aydoğan Tesislerinde akşam saatlerinde teknik direktör Francesco Farioli idaresinde gerçekleşti. Isınma ile başlayan idman, pas çalışmaları ile sürdü. Yeşil turunculu ekip, taktik çalışması ile idmanı tamamladı.


Corendon Alanyaspor, 17 Ocak saat 20.00'de Kırbıyık Holding Stadında Galatasaray'ı konuk edecek.

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