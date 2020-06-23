Alanyaspor Genel Müdürü Ak: “Bırakın küfür etmeyi Ağaoğlu ile göz göze bile gelmedik”

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Genel Müdürü Muhammed Ak, Trabzonspor maçı sonrası çıkan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, “Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na bırakın küfür etmeyi, kendisi ile göz göze bile gelmedik” dedi.

Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında karşı karşıya geldiği Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte ise protokol tribününde hareketli dakikalar yaşandı. Bordo-mavili takımın başkanı Ahmet Ağaoğlu ve beraberindeki yöneticiler, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile tartıştı. Yaşanan gerilim güvenlik güçlerinin araya girmesiyle yatıştırıldı. Olayların ardından Aytemiz Alanyaspor Kulübü Genel Müdürü Muhammed Ak, yazılı açıklamada bulundu.

Dün gece maç bitiminden sonra yaşanan olaylarla ilgili olarak Ak, “Şahsım hedef alınarak yapılan yorum ve paylaşımlardan sonra bu açıklamanın yapılma gereği doğmuştur. Biz profesyoneller için kulüp başkanlığı makamı müstesna bir konumdadır. Maç başlamadan önce VIP tribününde gördüğüm Ağaoğlu'na 'Başkanım hoş geldiniz. Protokol tribününe geçmeyi arzu eder misiniz' diyerek kendisini selamladım. Müsabaka bittikten sonra futbolcularımızı bir an önce soyunma odasına alma gayreti içerisinde olarak hareket ettim. Soyunma odasına girdikten yaklaşık 10 dakika sonra, korona virüs önlemleri nedeniyle tribünlerin önünde gerçekleşecek yayıncı kuruluşun röportajları öncesinde bir gerginlik olduğu haberini aldım. Bunun üzerine futbolcularımızı güven içinde röportaja çıkarabilmek adına ben de bölgeye intikal ettim. Trabzonsporlu yöneticilerin ve misafirlerin bulunduğu tribünde bir kişi, Alanyasporlu yöneticilerimize dönerek; 'Size küfrediyoruz. Arkanızı dönüp gidiyorsunuz' mealinde galiz ifadeler kullanınca, kendisini alkışlayarak 'bravo' dedim” diye konuştu.

“Kamera kayıtlarında da bu durum açıkça görülmektedir”

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile göz göze bile gelmediğini savunan Ak, “Başkana bırakın küfür etmeyi, kendisi ile göz göze bile gelmedik. Bu esnada yakınımda bulunan TFF gözlemcisi hocamız da bu durumu teyit edecektir. Kamera kayıtlarında da bu durum açıkça görülmektedir. Ancak sonrasında başkanı bana doğru koşarken gördüm. Değerli bir kulüp başkanı ile bu şekilde bir fiziksel temastan kaçınmak için azami gayreti gösterdim. Sonrasında yapılan 'Başakşehir hayranı', 'Linkedln profilinde Başakşehir'i beğendi' diye paylaşılan görsel ise pandemi sürecinde kulüplerin ve liglerin durumu ile ilgili olarak yapılan, kulüp profesyonellerinin bilgi paylaşım haberinden ibarettir. Sonrasında yaşananlar tüm çıplaklığıyla kamuoyunun gözleri önündedir” şeklinde konuştu.