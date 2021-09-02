Alanyaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı.

Aytemiz Alanyaspor 3 günlük iznin ardından Süper Lig’in 4’üncü haftasında oynanacak GZT Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı.
Aytemiz Alanyaspor 3 günlük iznin ardından Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynanacak GZT Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı.
Haftanın ilk çalışmasını Altyapı Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, Kondisyoner Giovanni Melchiorre, Performans Antrenörü Alican Sümbül, Kaleci Antrenörü Miguel Miranda ve Mehmet Altundal gözetiminde yapan takım, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.