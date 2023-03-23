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Alanyaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.


Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarına bu akşam tesislerde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Ersun Yanal gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra pas çalışmaları yapan Alanyaspor, antrenmanı dar alanda oyunla tamamladı. Ülkelerinin milli takım kadrolarında yer alan futbolculardan Alex Runarsson, Ahmed Hassan, Lusamba ve Balkovec antrenmanda yer almadı.


Alanyaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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