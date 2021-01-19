Alanyaspor, Hasan Ayaroğlu ile yollarını ayırdı

5 sezondur formasını giyen forvet oyuncusu Hasan Ayaroğlu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

Alanyaspor, 2018 yılında Eskişehirspor'dan transfer edilen forvet oyuncusu Hasan Ayaroğlu ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre futbolcuyla karşılıklı görüşülerek sözleşmesi feshedildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle: "Futbolcumuz Hasan Ayaroğlu'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Hasan Ayaroğlu'na vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."