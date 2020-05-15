Alanyaspor hazırlıklarını grup halinde yaptığı idmanla sürdürdü

Süper Lig'in kalan 8 haftası için hazırlıklarına Teknik Direktör Erol Bulut'un gözetiminde Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde devam eden Aytemiz Alanyaspor, bugün ilk kez tek grup olarak çalıştı. İdmana ısınma hareketleriyle başlayan turuncu-yeşilli ekip, daha sonra tam sahada taktik çalışmasıyla devam etti. Hafif ağrıları bulunan Salih Uçar takımdan ayrı düz koşu yaparken, Emircan Altıntaş ise salonda çalıştı. Alanyaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.