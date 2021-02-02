Alanyaspor ile Kayserispor 10. randevuda

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak. Çıkış yakalamak isteyen Akdeniz temsilcisi, 10. kez karışılacağı rakibinden puan ya da puanlar almayı hedefliyor.

Aytemiz Alanyaspor, yarın Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak maçın hakemliğini ise Atilla Karaoğlan üstlenecek.

Kayserispor ile 10. randevu

Topladığı 37 puanla ligin 4. sırasında yer alan turuncu-yeşilli ekip, Kayseri deplasmanından puan ya da puanlar almayı hedefliyor. Aytemiz Alanyaspor ve Hes Kablo Kayserispor bugüne dek ligde 9 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 6'sını Alanyaspor kazanırken, 2 maçta Kayserispor sahadan galip ayrıldı. 1 maçta ise puanlar paylaşıldı.

Sakat ve cezalı yok

Sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan Aytemiz Alanyaspor'un Kayserispor maçı karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

“Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Ceyhun, Efecan, Salih, Davidson, Babacar.”