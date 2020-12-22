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Alanyaspor ile Malatyaspor 7. randevuda

Süper Lig’in 14.

Süper Lig'in 14. haftasında A.Alanyaspor, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. İki takım ligde 7. kez birbirlerine rakip olacak.


Süper Lig'de geride kalan 13 haftayı 26 puanla lider tamamlayan Alanyaspor, sahasında 19 puanla 8. sırada yer alan Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Alper Ulusoy'un düdük çalacağı müsabaka Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda yarın saat 16.00'da oynanacak.



Alanyaspor galibiyet almak için sahaya çıkıyor


Son 3 deplasman maçında istediği sonucu elde edemeyen ve puansız dönen Alanyaspor, evindeki galibiyet serisine devam etmek istiyor. Bu sezon sahasında hiç kaybetmeyen Akdeniz temsilcisi, Yeni Malatyaspor maçıyla bu serisini sürdürmek istiyor. Bu sezon evinde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan turuncu-yeşilli ekip, bu mücadelelerde rakip fileleri 14 kez havalandırırken, kalesinde de 2 gol gördü.


Aytemiz Alanyaspor, lig tarihinde Yeni Malatyaspor'la 6 defa karşı karşıya gelirken, bu müsabakaların 3'ünde sahadan galip ayrıldı. Alanyaspor, geriye kalan maçların 1'inde mağlup olurken, 2 karşılaşma ise berabere bitti.



Muhtemel 11


Akdeniz ekibinde cezalı futbolcu bulunmazken, Ufuk ve Ceyhun ise sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın karşılaşmaya şu 11'le çıkması bekleniyor:


“Marafona - Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubadje - Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas - Davidson, Bareiro”

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