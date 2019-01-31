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Alanyaspor Joel Obi'yi renklerine bağladı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor, devre arası transfer döneminin son gününde Nijeryalı orta saha oyuncusu Joel Obi’yi renklerine bağladı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor, devre arası transfer döneminin son gününde Nijeryalı orta saha oyuncusu Joel Obi'yi renklerine bağladı.


Ligin devre arasında Ozan Tufan, Josef Sural ve Steven Coulker'ı transfer eden Aytemiz Alanyaspor, 4. transferini Chievo'da forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Joel Obi ile gerçekleştirdi. Sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralık olarak turuncu-yeşilli formayı terletecek olan Obi, pazartesi gün Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenecek törenle sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bu sezon Chievo formasıyla ligde 11 maça çıkan Joel Obi, 1 de gol attı. Obi kariyerinde daha önce Inter ve Parma'da da forma giydi.

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