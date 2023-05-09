Alanyaspor- Konyaspor karşılaşmasını eğitim camiası ücretsiz izleyecek

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynaynacak olan Alanyaspor ile Konyaspor maçını Alanya'daki okul yönetimleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler tribünde ücretsiz izleyebilecek.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 16 Mayıs Salı günü saat 20.00'de, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda Alanyaspor, Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, kulübü ziyaret ederek Asbaşkan Bilal Gömeç, Başkan Yardımcıları Nazmi Yüksel, Mehmet Uslu, Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu ve Bilet Sorumlusu Engin Akpınar ile toplantı yaptı. Toplantı sonrası açıklama yapan Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, “Alanya'mızın gururu, hepimizin ortak paydaşı olan Corendon Alanyaspor'umuza bu önemli karşılaşmada destek vermek için eğitim camiası olarak tribündeki yerimizi alacağız. Bu nedenle kulüp yöneticileriyle konu hakkında bir toplantı gerçekleştirdik. İnşallah tüm müdürlerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizle birlikte Alanyaspor maçında olacağız. Şimdiden takımımıza başarılar dilerim” dedi.

"Tüm Alanya halkını da bu önemli maça davet ediyorum”

Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel de, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz'a teşekkür ederek, “Eğitim camiasının her zaman desteğini hissetmek bizleri ayrıca mutlu ediyor. Takımımız açısından önemli olan bu maçta yine desteklerini esirgemedikleri için kendilerine çok teşekkür ederim. Tüm Alanya halkını da bu önemli maça davet ediyorum” diye konuştu.

Corendon Alanyaspor'un oynayacağı Konyaspor karşılaşmasını okul yönetimleri, öğrenci velileri, öğretmenler ve öğrenciler ücretsiz izleyebilecek.