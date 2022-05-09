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Alanyaspor, kupa maçı hazırlıklarına devam ediyor

Alanyaspor, Sivasspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı hazırlıklarını sürdürüyor.


Alanyaspor, deplasmanda oynadığı Adana Demirspor maçının ardından Kayseri'ye giderek kupa maçı hazırlıklarına başladı. Sivasspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasının hazırlıklarına Kayserispor Tesisleri'nde başlayan Alanyaspor, bugün yaptığı idmanla çalışmalara devam etti. Teknik Direktör Francesco Farioli gözetimindeki antrenmanda koşu ve ısınma çalışmalarının ardından taktik çalışması yapıldı.

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